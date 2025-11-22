A fost modernizat sediul SADP

Sediul Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău a fost modernizat prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR. Lucrările de investiții au fost recepționate vineri, în cadrul proiectului fiind executate lucrări pentru creșterea eficienței energetice, în valoare de 915.753,89 lei. Constructorul SC Paulo Gepa a realizat lucrări de hidroizolație, montarea termosistemului, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare, anveloparea clădirii, precum și lucrări de finisaje interioare și exterioare. De asemenea, au fost montate sisteme alternative de energie regenerabilă.
M. S.