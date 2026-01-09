Primele pensii din acest an vor fi virate pe cardurile pensionarilor sălăjeni în perioada următoare, potrivit unui anunț transmis de Casa Județeană de Pensii Sălaj. Conform calendarului oficial, în data de 9 ianuarie sunt programate transferurile către bănci prin Trezoreria Sălaj, urmând ca, în cursul după-amiezii zilei de luni, 12 ianuarie, instituțiile bancare să alimenteze conturile beneficiarilor.

În România, pensionarii pot opta atât pentru încasarea pensiilor în numerar, la domiciliu, cât și prin intermediul contului bancar. În parcursul fiecărei luni a anului, persoanele care au ales plata prin card bancar primesc pensia în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13.

În ceea ce îi privește pe beneficiarii pensiilor în numerar, aceștia încasează banii direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, în perioada 1-15 a fiecărei luni.