Restricții de circulație în Zalău și în orașele sălăjene, de Ziua Națională

Polițiștii sălăjeni vor fi prezenți la manifestările organizate în orașele sălăjene, cu prilejul Zilei Naționale. Cu atât mai mult, autoritățile anunță implementarea unui set de măsuri pentru siguranța cetățenilor și menținerea ordinii publice.

Totodată, pentru prevenirea incidentelor, asigurarea unui climat de ordine și liniște publică și menținerea fluenței traficului rutier pe durata manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, în colaborare cu partenerii instituționali, se vor preocupa de desfășurarea tuturor activităților programate în condiții optime de siguranță.

Polițiștii sălăjeni, prezenți la manifestările de Ziua Națională

Polițiștii vor fi prezenți în teren pe toată durata manifestațiilor. Mai mult, IPJ Sălaj anunță restricții de circulație și rute ocolitoare.

În municipiul Zalău, restricțiile de circulație vor fi instituite vineri, 28 noiembrie, între orele 9 – 12 și luni, 1 decembrie, între orele 11 – 15.30. Circulația rutieră va fi restricționată pe următoarele artere:

– Bulevardul Mihai Viteazu, de la intersecția cu strada 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu;

– Strada Gheorghe Doja, de la intersecția cu strada 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu strada Mihai Eminescu (sensul de coborâre);

– Strada Corneliu Coposu, de la intersecția cu strada Andrei Șaguna până la intersecția cu Bulevardul Mihai Viteazu;

– Strada Gheorghe Lazăr, de la Magazinul Altana Son până la ieșirea pe Bulevardul Mihai Viteazu;

– Intersecția străzii 9 Mai cu Piața 1 Decembrie 1918, până la ceas.

– De asemenea, autoturismele din parcarea situată în spatele Blocurilor Galeriile Meseș vor fi dirijate prin parcarea aflată în fața Blocului A96, iar accesul de pe străzile Crișan și Horea către Bulevardul Mihai Viteazu va fi restricționat.

Restricții de circulație în orașele sălăjene

În orașul Șimleu Silvaniei, manifestările vor avea loc luni, 1 Decembrie, începând cu ora 10. Restricțiile de circulație vor fi instituite începând cu ora 9, pe următoarele artere din oraș:

– Strada Carpați;

– Piața Iuliu Maniu;

– Strada Ion Creangă;

– Strada 1 Decembrie 1918, în zona cuprinsă între intersecțiile cu străzile Crinului, Gării și Independenței până în Piața Avram Iancu, intersecția cu Strada Argeșului.

În orașul Jibou, manifestările dedicate Zilei Naționale a României vor avea loc duminică, 30 noiembrie, între orele 10.30 și 14.30. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a tuturor activităților programate, restricțiile de circulație vor fi instituite începând cu ora 9, după cum urmează:

– Traficul rutier va fi blocat pe strada Tudor Vladimirescu către strada 1 Mai, fiind dirijat pe strazile Liceului și Stadionului.

– De asemenea, vor fi impuse restricții la intrarea pe strada 1 Mai, în zona sensului giratoriu de pe strada Libertatii și Stadionului, în zona iesirii de pe strada Garoafelor, precum și în zona iesirii din parcarea Penny Market.

În orașul Cehu Silvaniei, manifestările dedicate Zilei Naționale a României vor avea loc duminică, 30 noiembrie, pe strada Trandafirilor. Astfel, începând cu ora 8, circulația rutieră va fi restricționată pe această stradă, de la Primăria orașului Cehu Silvaniei până la Liceul Tehnologic „Gherghe Pop de Băsești” și până la sediul Poliției.

Jandarmii și pompierii, alături de polițiști

„Pentru menținerea ordinii și siguranței publice, vă informăm că vom acționa alături jandarmii, polițiștii locali și pompieri, pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea ordinii și intervenția rapidă în caz de nevoie. Pe întreaga perioadă a evenimentului, polițiști de ordine publică, vor patrula în zonele aglomerate, pentru prevenirea furturilor, a actelor de tulburare a liniștii și a altor fapte antisociale”, transmit reprezentanții IPJ Sălaj.

De asemenea, în cadrul acțiunilor vor fi implicați atât polițiștii de investigații criminale, cât și specialiștii criminaliști, care vor interveni prompt în situațiile în care se constată săvârșirea unor infracțiuni pentru asigurarea unei reacții rapide și eficiente.