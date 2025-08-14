Accident pe Meseș: trei persoane au ajuns la spital

Un autoturism și un ansamblu de vehicule, format dintr-o autoutilitară și o platformă, au fost implicate într-un accident rutier produs pe Meseș miercuri seara. Potrivit autorităților, un tânăr de 28 de ani din Zalău, aflat la volanul autoturismului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu ansamblul condus de un bărbat de 66 de ani din județul Satu Mare.

În urma impactului, cei doi șoferi, dar și o femeie de 31 de ani din Cluj, pasageră în autoturismul tânărului, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cu atât mai mult, șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Cercetările în acest caz vor fi continuate de polițiștii rutieri pentru a fi stabilite cu exactitate cauzele ce au dus la producerea accidentului.