Accident pe Centura Zalăului

Un eveniment rutier a avut loc pe varianta ocolitoare a municipiului Zalău, în cursul dimineții de luni, în urma căruia polițiștii zălăuani au fost sesizați printr-un apel la 112.

După primele verificări, oamenii legii au stabilit că un bărbat, aflat la volanul unui autotren, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă.

Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind implicate victime, după cum transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

De asemenea, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.