Medicii, dezinteresați să profeseze în centrele de permanență din Sălaj

Sumele mult prea mici oferite pentru activitatea desfășurată în centrele de permanență fac ca medicii să fie dezinteresați să presteze activități de specialitate în astfel de unități. În județul nostru au mai rămas funcționale centrele de permanență din Zalău, Cehu Silvaniei, Șimișna și Crasna. Coordonatorul Centrului de Permanență din Zalău, Olimpia Moigrădean, a anunțat că există riscul să fie afectat inclusiv centrul din Zalău dacă nu vor interveni modificări în privința sumelor alocate în condițiile în care unitatea preia săptămânal sute de persoane cu diferite afecțiuni.

Share Whatsapp Email