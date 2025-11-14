Polițiștii, mascații și jandarmii, în razie la Zalău. Zeci de sancțiuni aplicate pentru numeroase nereguli

Polițiștii zălăuani, alături de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și specialiști criminaliști, au desfășurat o amplă acțiune în raza municipiului Zalău în data de 13 noiembrie. Activitățile desfășurate au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, dar și al reprezentaților Registrului Auto Român.

Scopul raziilor l-a reprezentat menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, descurajarea săvârșirii de infracțiuni, prevenirea riscului rutier, dar și verificarea respectării obligației operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Zeci de sancțiuni, în valoare de zeci de mii de lei

Astfel, în urma activităților desfășurate, au fost legitimate 116 persoane, au fost oprite pentru control 96 de autovehicule, au fost testați cu aparatul alcooltest 61 de conducători auto și au fost verificați nouă operatori economici. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 91 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 48.000 de lei.

Dintre acestea, 79 au fost aplicate de polițiștii rutieri, pentru abateri de la normelor privind circulația pe drumurile publice. Cu atât mai mult, 14 șoferi au rămas fără permis de conducere, iar oamenii legii au retras șapte certificate de înmatriculare.

În urma neregulilor privind normele de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale.

Utilizarea casei de marcat, o altă neregulă sancționată

Mai mult, polițiștii de investigare a criminalității economice au aplicat o sancțiune unui operator economic, deoarece nu a respectat obligațiile privind utilizarea aparatelor de marcat electronice.

Polițiștii vor desfășura astfel de acțiuni și în perioada următoare, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță în rândul cetățenilor, precum și pentru desfășurarea în condiții de normalitate și siguranță a traficului rutier.