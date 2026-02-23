A început Postul Paștelui

Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare, este cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul creștin. Acesta pregătește credincioșii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului și are o profundă semnificație spirituală, fiind un timp de curățire sufletească, rugăciune și apropiere de Dumnezeu.

Originea și semnificația postului

Postul Paștelui își are originea în tradiția creștină timpurie și este inspirat de cele 40 de zile de post ținute de Iisus Hristos în pustiu, înainte de începerea activității Sale publice, așa cum este relatat în Biblia. Aceste 40 de zile simbolizează lupta spirituală, autocontrolul și pregătirea pentru o misiune sacră.

În tradiția ortodoxă, postul nu este doar o restricție alimentară, ci mai ales un exercițiu spiritual. Credincioșii sunt încurajați să renunțe la păcate, la gânduri rele și la comportamente negative, cultivând în schimb bunătatea, iertarea și smerenia.

Durata și regulile postului

Postul Paștelui durează șapte săptămâni și precede sărbătoarea Paștelui. În această perioadă, conform învățăturii Bisericoo Ortodoxe Române, credincioșii se abțin de la consumul de produse de origine animală, precum carne, lapte, ouă și brânză. În anumite zile, există dezlegare la pește, ulei și vin, marcând momente speciale din timpul postului.

Pe lângă postul alimentar, este important și postul spiritual, care presupune:

rugăciune mai intensă,

participarea la slujbele religioase,

spovedanie și împărtășanie,

fapte bune și milostenie.

Rolul spiritual al postului

Scopul principal al postului este purificarea sufletului și apropierea de Dumnezeu. Prin renunțare și disciplină, credincioșii învață să-și controleze dorințele și să acorde mai multă atenție vieții spirituale.

Postul este considerat o perioadă de reflecție și transformare interioară. Este un timp în care oamenii sunt încurajați să ierte, să ceară iertare și să se împace cu cei din jur. Astfel, postul devine un mijloc de vindecare sufletească și de întărire a credinței.

Importanța postului în viața credincioșilor

Postul Paștelui reprezintă o perioadă de reînnoire spirituală. El îi ajută pe credincioși să se pregătească pentru bucuria Învierii, simbol al victoriei vieții asupra morții și al speranței.

Prin post, rugăciune și fapte bune, oamenii își întăresc credința și își regăsesc echilibrul interior. Astfel, Postul Paștelui nu este doar o tradiție religioasă, ci și o oportunitate de creștere spirituală și personală.