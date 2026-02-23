Sălajul, avertizat meteorologic. Sunt posibile ploi puternice

Sălajul se numără printre județele avertizate de meteorologi cu cod galben în intervalul 23 – 24 februarie. În acest interval, în județ sunt posibile precipitații însemnate cantitativ, iar în zonele muntoase inclusiv strat de zăpadă, intensificări de vânt și viscol. În zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20 până la 30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60…90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

