Târg de mărţişoare la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, organizează vineri, 27 februarie 2026, a XIV-a ediţie a târgului de mărţişoare, eveniment la care sunt aşteptaţi meşteri populari sălăjeni şi elevi ai şcolilor din Zalău şi din judeţ, care vor confecţiona şi vor expune mărţişoare pentru public. Târgul va avea loc în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, vineri, 27 februarie 2026, între orele 9-16. Înscrieri și relații suplimentare la Cristian Moldovan – șef serviciu, telefon 0260-612870.

