Daniel Mureşan

S-a umplut județul de tot felul de patroni care lucrează doar cu statul. S-au îmbogățit pe spinarea noastră, a celor care plătim cinstit taxe și impozite. După `90 a scris presa despre privatizări frauduloase, de tunuri financiare etc. După atâtea decenii, căpușele au rămas, dar s-au rafinat. Au neveste funcționari publici, se fac caiete de sarcini cu dedicație, iar legea se fentează legal.

Privații cinstiți o duc de pe o zi pe alta, aproape de faliment. Căpușele sponsorizează partidele, nu au controale de niciun fel. Îți dai seama cine sunt ăștia destul de ușor. Copiii lor conduc mașini scumpe, și-au făcut vile de prost gust, pe facebook au fotografii din stațiuni de lux.

Statul a ajuns cel mai vânat client. Primarii, chiar de comune mici, au afaceri de milioane de euro prin interpuși. Iar dacă cineva îndrăznește să îi deranjeze, imediat amenință cu procurorul sau milițianul cu care bea la chefuri. Dosarul lui se rătăcește, martorii dispar. Câteodată mai pică un astfel de afacerist. Știți de ce? A supărat un afacerist cu proptele mai mari și i s-a dat o lecție.

A fi întreprinzător în România înseamnă alegerea între a trăi viața de amar, sau a te lupta cu el. Iar a doua variantă e cam sortită eșecului, fiindcă lupta e inegală din start.