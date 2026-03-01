Spitalele şi ambulanţa, exceptate de la tăierea cheltuielilor de personal

Spitalele publice şi serviciile de ambulanţă nu vor fi afectate de reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal prevăzută în reforma administraţiei, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după adoptarea unei ordonanţe de urgenţă de către Guvernul României. Decizia vine în contextul unui pachet mai amplu de măsuri de eficientizare bugetară şi reorganizare instituţională, care vizează reducerea costurilor din sectorul public.

• O tăiere liniară ar fi generat o criză

Potrivit ministrului Sănătăţii, aplicarea mecanică a unei reduceri de personal în domeniul medical ar fi putut produce efecte grave asupra funcţionării sistemului. „Sistemul de sănătate are particularităţile lui. O reducere contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare şi o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum”, a transmis Rogobete într-o postare publică. El a subliniat că exceptarea unităţilor medicale „protejează stabilitatea sistemului şi siguranţa pacienţilor”. Pe lângă spitalele publice şi serviciile de ambulanţă, ministerul a decis ca şi alte structuri esenţiale să fie excluse de la calculul reducerilor: institutele de medicină legală, centrele de transfuzie sanguină, Agenţia Naţională de Transplant. Ministrul a precizat că reorganizarea internă şi măsurile de eficientizare aplicate în 2025 permit atingerea obiectivelor de reducere a cheltuielilor fără afectarea acestor instituţii.

• Reforma continuă: criterii de performanţă pentru sistem

Exceptarea de la tăieri nu înseamnă renunţarea la reformă, potrivit oficialilor din sănătate. Ministerul lucrează la un act normativ care va introduce criterii de performanţă pentru unităţile medicale şi personal, iar consultările cu actorii din sistem urmează să înceapă în perioada imediat următoare. Vor fi organizate discuţii cu: sindicatele din sănătate, societăţile profesionale, Colegiul Medicilor din România. Premierul Ilie Bolojan a confirmat că Executivul a adoptat două ordonanţe de urgenţă: reforma administraţiei publice, măsuri pentru relansarea economică. Acestea includ reduceri de cheltuieli bugetare, reorganizări instituţionale şi măsuri de eficientizare fiscală.

• Miza deciziei: evitarea blocajelor din sistemul medical

Specialiştii în politici publice atrag atenţia că sectorul sanitar este unul dintre cele mai vulnerabile la reduceri de personal, din cauza: deficitului cronic de cadre medicale, volumului ridicat de pacienţi, presiunii financiare asupra sistemului.

În acest context, exceptarea sănătăţii este interpretată ca o măsură de protecţie strategică, menită să evite disfuncţionalităţi majore.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro