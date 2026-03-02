Restricții de circulație în zona Perla

În perioada 2–5 martie, în zona Punctului Termic 21 (zona din spate de la Perla – sediul Poliției Locale), se vor executa lucrări de relocare a unor instalații electrice, urmate de lucrări de demolare a punctului termic. Circulația rutieră în zonă va fi restricționată, pentru a permite desfășurarea lucrărilor în bune condiții. Zona va fi semnalizată corespunzător, iar agenții Poliției Locale vor fi prezenți în teren pentru dirijarea și informarea participanților la trafic. Menționăm că, în urma demolării punctului termic, în zonă vor fi amenajate locuri de parcare și căi de acces, care vor fluidiza circulația și accesul în zonă.

Share Whatsapp Email