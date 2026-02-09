Unde e adevărul adevărat?

Daniel Mureşan

Ne adâncim tot mai mult în secolul XXI, iar previziunea lui Andre Malraux că secolul XXI va fi religios sau nu va mai fi deloc devine tot mai mult o fantasmă.

Dar înainte de a ne gândi la religiozitate ar trebui să ne gândim la dragoste, toleranță, înțelegere și pace interioară. Din păcate, analizând societatea de azi, constatăm exact contrariul. În lume e plin de ură, oamenii se ucid între ei, chiar motivând dispute religioase. Clamăm peste tot pacea, iubire și înțelegerea, dar facem taman pe dos. Trăim dezbinați, sclavi ai banului. Suntem prieteni dacă avem un anume avantaj de pe urma prieteniei. Dacă nu, căutăm un alt fraier. În tot acest timp, ne întrebăm unde e Dumnezeu? Nu găsim un răspuns rapid, nu ne mai obosim să-l căutăm, mergem duminică la biserică și se rezolvă toate. Spunem un amin pe facebook și e suficient. Oare?

Cei mai mulți credincioși apelează la slujitorii Domnului, care ar trebui să dea răspunsuri pertinente unor întrebări de novice referitoare la spiritualitate. Dar cum poți să te încrezi în ei când au mâinile pătate de sângele miilor de victime nevinovate din cruciade? De sângele celor decapitați sau arși pe rug, pentru simplu fapt că în afară de dogmă mai știau și altceva. De sângele celor omorâți în răzbunările jihadice, cu iz de purificare rasială.

De ce este o religie mai bună decât alta? Cu ce se deosebesc așa de tare una de alta, încât enoriașii pioși devin animale la ieșirea din biserică? La ora actuală, toate religiile importante sunt monoteiste. Dumnezeu, Alah sau Yahve este Creatorul a tot ce a existat, există și va exista. Și totuși, mai auzim expresii ca „Dumnezeul meu” sau „Dumnezeul vostru”.

Știința, cea mai mare erezie a sfârșitului de veac, a fost „alienarea” spiritului uman rătăcit, dezorientat și chinuit de incertitudini. Ea a readus omul la noțiunea de minunată creație a Divinității. Un om care gândește, nu crede fără să cerceteze.

Dragă Andre, secolul XXI e bine merci aici, și aproape deloc religios. Fiindcă „slujitorii” sunt niște fățarnici, avizi de bani și fără caracter. Nu toți, dar mare parte din ei.