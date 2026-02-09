# Am aflat cu stupoare că, pe marginea unei șosele spre granița dintre Sălaj și Bihor, un cuplu a observat o cutie ciudată lăsată de izbeliște, iar imediat lângă ea doi pui de cățeluși. Nu și-au continuat drumul până când nu au oprit și s-au apropiat, descoperind în total cinci căței. Este dureros să te gândești că unii oameni nu au suflet, dar măcar acum micile suflete sunt pe mâini bune. Deși a trecut ceva timp, cei care i-au găsit le-au oferit un cămin temporar, iar ulterior, pe trei dintre aceștia i-au dat spre adopție unor iubitori de animale care, cu siguranță, știu să îi crească și să le ofere grija necesară.

# Am văzut mai multe videoclipuri pe TikTok despre știrea privind biserica de la Cehu. Oricât de tristă ar fi întreaga întâmplare, unii par pur și simplu orbiți de nevoia de a politiza și acest subiect. Și cum se adună la un loc tot soiul de „specialiști”, unul dintre ei, mai „răsărit”, spunea că ar fi un semn de la Cel de Sus pentru modul în care ne este condusă țara…

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu