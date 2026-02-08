Cauzele tragediei de la Cehu Silvaniei

Ministerul Culturii informează asupra evoluției situației înregistrate la biserica reformată din Cehu Silvaniei, în baza Memoriului de specialitate comasat cu Notă de constatare, document care sintetizează cronologic evenimentele, verificările de teren și ședințele de criză desfășurate în perioada 30 ianuarie 2026 – 4 februarie 2026.

Anterior datei de 30 ianuarie 2026 și înaintea intervențiilor de îndepărtare a tencuielilor la nivelul turnului, pe șantier s-au desfășurat exclusiv lucrări de îndepărtare a tencuielilor din interiorul corului, realizate sub asistența restauratorului de pictură murală și însoțite de cercetările de specialitate aferente, precum și săpături arheologice în corul bisericii, fără intervenții asupra turnului.

La data de 30 ianuarie 2026 s-a finalizat îndepărtarea tencuielilor de pe conturul turnului până la cota superioară a contraforților. În cursul acestei operațiuni s-a constatat că degradarea, fisurarea și calitatea zidăriei de piatră sunt semnificativ mai severe decât estimările rezultate din cercetările anterioare. Executantul a semnalat desprinderi de material litic, fiind dispuse oprirea imediată a îndepărtării tencuielilor, montarea sprijinirilor locale în zona golului de ușă și organizarea unei verificări în prezența tuturor factorilor decizionali, stabilită pentru data de 3 februarie 2026.

În aceeași zi, arheologii care desfășurau săpături în nava bisericii au observat scurgeri de praf și fragmente de mortar în încăperea de la parterul turnului, fiind montate folii pentru monitorizarea desprinderilor. Ulterior au fost semnalate scurgeri de praf și în zona bolții de peste tribuna cu orgă, situație în urma căreia dirigintele de șantier a întocmit de urgență o Notă de constatare. Au fost montați martori de sticlă pentru monitorizarea fisurilor, s-a dispus oprirea utilizării clopotelor, informarea preventivă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și solicitarea devierii traficului rutier de mare tonaj din proximitatea bisericii.

În urma verificărilor efectuate în șantier s-a adoptat soluția implementării unui sistem de eșafodare și sprijinire a părții inferioare a turnului pe fațada vestică exterioară, combinat cu un sistem similar de sprijinire la interior, pentru prevenirea dezvoltării unui posibil scenariu de colaps. Monitorizarea materialelor desprinse și a martorilor nu a indicat modificări până în seara zilei de 2 februarie 2026, fiind prevăzută montarea unor martori suplimentari pentru urmărirea eventualei înclinări spre vest a turnului și a cedărilor laterale ale zidăriei.

În dimineața zilei de 3 februarie 2026 s-a constatat că martorii montați la exterior au rămas intacți, însă doi martori interiori s-au desprins parțial, fiind solicitată remontarea acestora pe suprafețe curățate corespunzător. La ora 14:46 s-a observat o accelerare a degradărilor, unul dintre martorii interiori desprinzându-se din nou, iar o bucată de tencuială căzând de pe intradosul bolții. La ora 15:00 dirigintele de șantier și echipa de proiectare au solicitat accelerarea montării eșafodajelor și au dispus prioritar sprijinirea suprafețelor interioare, conform prevederilor din caietul de sarcini. În jurul orei 18:00 a avut loc ultima verificare în interiorul parterului bisericii, iar la ora 18:27 a fost semnalată prăbușirea turnului.

În data de 4 februarie 2026 s-au deplasat la fața locului reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Primăriei Cehu Silvaniei, Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, Ministerului Culturii, Consiliului Județean Sălaj, Instituției Prefectului – Județul Sălaj și Eparhiei Reformate de lângă Piatra Craiului pentru analizarea situației în celula de criză și identificarea celor mai bune soluții.

La data de 6 februarie 2026, la fața locului s-a deplasat o echipă a Institutului Național al Patrimoniului. S-a realizat scanarea 3D a monumentului în vederea finalizării expertizei tehnice. Totodată, au fost verificate spațiile destinate depozitării bunurilor mobile și a elementelor de valoare recuperate până în prezent, precum și a celor ce urmează a fi recuperate pe parcursul operațiunilor de îndepărtare a molozului, desfășurate sub supravegherea specialiștilor.

În ceea ce privește săpăturile arheologice recente, acestea s-au desfășurat în perioada 19 ianuarie – 3 februarie 2026. Conform raportului preliminar de cercetare arheologică preventivă din data de 6.02.2026, săpăturile au fost efectuate exclusiv în nava bisericii și în colateralele de nord și sud, fără realizarea unor excavări la nivelul turnului.

Ministerul Culturii monitorizează în continuare situația și va comunica public rezultatele investigațiilor tehnice și administrative.