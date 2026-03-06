Daniel Săuca

„Am ajuns să lucrăm pentru a ne plăti cheltuielile”, îmi spune un amic. Cu siguranță, nu e singurul român care gândește în acest fel. Prețurile au luat-o deja razna. Dacă mai urcă prețurile la combustibili, situația va fi și mai „nasoală”, mai rea. Pentru (tot mai) mulți români. Între timp, PSD și PNL se contrează iar, public, pe tema bugetului. Care va întârzia și mai mult. Zboară bombe prin Orientul Mijlociu și prin Ucraina, și noi asistăm la dueluri „ideologice”, de dragul unui electorat tot mai pauper. Cu un președinte care meditează și analizează. Și aproape cam atât. Urmează vremuri grele și pentru mulți angajați din sistemul public. Se anunță disponibilizări, de fapt continuă și în sistemul privat. Și noi „dezbatem”, pe larg, dacă a fost sau nu în regulă să se organizeze o excursie în Dubai pentru elevi de gimnaziu. Sau „polemizăm” despre minunatul Eurovision… Într-o mare, într-un ocean de incertitudini, provocări globale asistăm parcă la o paralizie a statului, a guvernării. Am mai scris: nu știu cum e la alții haosul, dar al nostru e garantat de o clasă politică incapabilă, în primul rând, să comunice eficient, pragmatic, cinstit, cu populația. Ce va fi? Nu știu. Și nu am cum să știu din Zalău. Baiul mare e că nici ei nu știu… Sau știu și nu spun. Un sfârșit de săptămână plăcut, sub semnul zilei de 8 Martie.