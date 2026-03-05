Cu adâncă durere și profund regret anunțăm trecerea în neființă a domnului
Chichișan Octavian
maistru instructor în conducere auto, un profesionist dedicat care și-a consacrat întreaga activitate formării a numeroase generații de elevi.
Prin răbdare, devotament și responsabilitate, domnul Octavian Chichișan a contribuit la educarea și instruirea multor conducători auto, lăsând în urmă nu doar elevi bine pregătiți, ci și oameni care își vor aminti cu respect și recunoștință de îndrumarea sa.
Plecarea sa lasă un gol imens în rândul familiei, al colegilor și al tuturor celor care l-au cunoscut.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu să îl odihnească în pace.
Colectivul de cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” – Zalău