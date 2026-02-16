Românizarea maghiarilor

Daniel Mureşan

Am trăit să o văd și pe asta: maghiarii au ieșit în stradă împotriva UDMR. Taxele noi și lipsa locurilor de muncă din secuime au pus capac. De fapt, aproape toți maghiarii din Ardeal și-au dat seama că liderii maghiari nu mai sunt cei din anii ’90, care se luptau pentru obiectivele lor. Trupa de lupi tineri a lui Kelemen a dat de mirosul banului, iar pe cei bătrâni îi țin de mascote. Mai mult, liderul udemerist face un balans jenant între guvernele de la Budapesta și București.

Haideți să vedem ce a făcut Kelemen Hunor pentru votanții săi. Nu mare lucru. Majoritatea drepturilor au fost câștigate când era Marko Bela președinte. Liderul maghiar a început să se complacă în politică la fel ca cei din PSD sau PNL, mergând pe compromisuri și trocuri ieftine.

Imediat după protestele din secuime a început să sară la beregata lui Bolojan, că sunt prea mari taxele, că ar trebui reanalizate. Măi Hunor baci, dar nu tu ai votat în coaliție acele taxe? Ai început și tu, ca „frații” pesediști și peneliști, să faci un joc dublu. Doar, doar vei mai câștiga 5% și rămâi la ciolan.

UDMR a schimbat o generație de politicieni, dar metehnele au rămas. Intrarea repetată la guvernare a partidului a fost soluția pentru gestionarea relației dintre majoritatea română și comunitatea maghiară, dar a fost însoțită de manipularea electoratului. Acest fapt a dus la un antimaghiarism. În paralel, constatăm o manifestare pregnantă a maghiarilor din Ținutul Secuiesc pentru obținerea autonomiei teritoriale, dar și o radicalizare a discursului extremist. Acțiunile lor culturale se fac doar în cerc restrâns, fără implicarea românilor. În Sălaj, nu mai țin minte când a fost invitată presa la activitățile lor. Totul e la secret, doar pentru ei. Doar că vin generațiile tinere, care nu mai sunt de acord cu baciul lor ce le spune ce și cum. Și se revoltă.

Românii și maghiarii din România au nevoie de o perspectivă comună, care să acopere criza politică zonală. Perspectiva comună este soluția cea mai bună pentru gestionarea eficientă a relațiilor interetnice și prevenirea unor tensionări inutile și contraproductive pentru toate părțile. Pentru prima dată comunitatea maghiară se revoltă împotriva conducătorilor, o situație care poate complica totul. Mai ales că suntem într-o zonă aflată la granița războiului, dar și la periferia unui continent în care țările sunt tentate de naționalisme și de un trecut pe care îl glorifică. Fiecare în felul lui.