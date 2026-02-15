Bolojan: „Centrele militare judeţene vor trece în administrarea MApN începând cu anul 2027”

Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 ianuarie 2027, a declarat premierul Ilie Bolojan, informează Agerpres.

”Unul dintre subiectele ridicate de UNCJR la multe întâlniri a fost transferul centrelor militare judeţene către Ministerul Apărării. Înţelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară, legată de administraţie, dar să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027”, a spus Bolojan, prezent la Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

El a menţionat că bugetul total de cheltuieli al consiliilor judeţene pentru centrele militare este de aproximativ 37 de milioane de lei anual. În lunile următoare vor fi clarificate o serie de aspecte privind transferul, astfel încât aceste structuri să nu mai fie finanţate de consiliile judeţene, a spus Bolojan.

”Ei (Ministerul Apărării, n.r.) au avut două rezerve. Pe de o parte aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult existenţa, pentru că e o procedură mai laborioasă. Pe de altă parte, ei spun că situaţia în judeţe este diferită. Aceste centre în unele judeţe sunt în clădirile care sunt proprietatea Consiliului Judeţean. În alte judeţe sunt nişte clădiri închiriate. Trebuie clarificate aspectele de contracte de închirieri, în aşa fel încât odată ce aceste centre trec în administrarea totală a Ministerului Apărării, să aibă garanţia că nu sunt scoşi din acele spaţii într-un termen scurt. Asta îi interesează pe ei”,

