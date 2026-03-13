Unde mergem?

Vineri 13.3.2026
• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 15.35
• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 16
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 17.15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Autostrada crimei, Cinematograful Scala – ora 18.30
• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 19.20
• Concert: SKA-NK, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20
• Concert folk: Mishu Călian şi Florutz, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20
Sâmbătă 14.3.2026
• Film – Protectorul, Cinematograful Scala – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 15
• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – Bihorul Beiuş, stadionul Municipal din Zalău – ora 15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30
• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 17
• Handbal feminin, HC Zalău – CS Minaur Baia Mare, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 18
• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 18.20
• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 19.45
• Concert: ANTON, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20
• Concert: Călin Boca, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20
Duminică 15.3.2026
• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Miss Moxy, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 18.45
• Film – Un loc sigur, Cinematograful Scala – ora 19.30