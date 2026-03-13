Unde mergem?

Vineri 13.3.2026

• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 15.35

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Autostrada crimei, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: SKA-NK, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

• Concert folk: Mishu Călian şi Florutz, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20

Sâmbătă 14.3.2026

• Film – Protectorul, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 15

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – Bihorul Beiuş, stadionul Municipal din Zalău – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 17

• Handbal feminin, HC Zalău – CS Minaur Baia Mare, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 18

• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Concert: ANTON, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

• Concert: Călin Boca, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20

Duminică 15.3.2026

• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Miss Moxy, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Un loc sigur, Cinematograful Scala – ora 19.30