Cum echilibrăm bugetul comunelor

Alexandru Tamba

Reorganizarea administrativă este un subiect care își face tot mai mult loc în spațiul public. Se aduce în discuție faptul, real dealtfel, că multe comune nu pot să se susțină financiar nici măcar la nivelul achitării salariilor personalului din primării, darămite să mai vorbim de eventuale investiții. Sigur, dacă facem referire doar la aspectul financiar, multe primării nu se susțin, și ca atare ar trebui să aibă loc o comasare a comunelor astfel încât noile unități administrative să se poată susține din venituri proprii. Acest lucru ar fi ideal! La nivelul județului Sălaj, din venituri numai din taxe și impozite s-ar susține doar orașele și municipiul Zalău. Dacă adaugăm la venituri și sumele defalcate din impozitul pe venit, s-ar mai susține doar acele comune care au pe raza lor teritorială agenți economici cu angajați, comune care beneficiază de o sumă din impozitul pe venit al acestor angajați. Asta dacă ne referim la venituri proprii. Dar câte comune au pe teritoriul lor agenți economici? Și mai contează mărimea și numărul acestora! Criteriul financiar este important în deciziile privind reorganizarea administrativă, dar în acest moment nu știu dacă este cel mai important. Pentru a judeca strict pe criteriul financiar, ar trebui ca mai întâi toate zonele rurale și urbane să fie dezvoltate în mod echilibrat, ceea ce nu se întâmplă în acest moment. Cănd ne gândim la organizarea administrativă, cred că principalul criteriu este acela de deservire a populației cu cele necesare: probleme de urbanism, de administrare, de stare civilă, financiare etc. O unitate administrativă nu este organizată ca o societate comercială, adică nu este constituită în scopul obținerii de profit, ci pentru a deservi comunitatea. Ce ne facem dacă printr-o comasare a două primării, de exemplu, rezultă o primărie cu 15-20 de sate, răspândite pe o suprafață mare? Cum le satisface primăria necesitățile? Sigur, acolo unde este posibil, adică la comune cu sate puține, apropiate, cu suprafețe mici, este posibil. Cu alte cuvinte, nu este suficient criteriul financiar! Iar referitor la repartizarea pe unități administrative a fondului de 6% de către Consiliul Județean, nu poate fi numărul locuitorilor, așa cum ar dori un anumit partid, singurul criteriu sau cel mai important, tocmai pentru ce spuneam mai înainte: necesitățile și posibilitățile de satisfacere a acestora de către primării, respectiv în funcție de veniturile pe care le au acestea. Aftfel, Zalăul, de exemplu, care are cele mai mari venituri și cei mai mulți locuitori, ar primi cele mai multe fonduri din cota de 6%, care are un rol de a echilibra (deși nu se numește cotă de echilibrare), de a ajuta bugetele celor care au venituri mai puține, nu mai multe!