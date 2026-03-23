Conspirații, conspirații…

Daniel Mureşan

Dilemă pentru mine – de unde apetența poporului român de a crede în conspirații? Unii spun că obiceiul vine din comunism. Eu spun că nu e așa. Și înaintea comunismului circulau, chiar erau încurajate, tot felul de fantasmagorii cu strigoi și vrăjitoare.

Pandemia a scos la iveală „botanismul” românilor pentru oculta mondială și conspirații. Argumente pseudo-științifice susținute chiar de unii medici. Că vaccinul ne omoară, că ne cresc pene sau că e o invenție pentru a controla lumea. Bineînțeles că nu s-a întâmplat așa. Că unii au făcut bani de pe urma pandemiei? Evident, așa se întâmplă în orice război. Iar acela a fost un război sanitar. Sigur, prea puțini au plătit pentru asta.Este normal ca fiecare țară să aibă un procent mic din populație care nu crede în știință. Este dreptul lor, majoritatea acestora regăsindu-se doar în credință. Problema la noi este că rolul bisericii în răspândirea conspirației este uriaș. Sunt preoți care o fac fără nicio jenă, la biserică sau în mediul online. Poate că noul episcop ortodox, om cu carte și mult har, va schimba acest aspect în județ.

Nici profesorii nu sunt străini de promovarea teoriei conspirației. Povestesc copiii părinților ce au auzit de la profesori, de rămâi cu gura căscată. Și aici ar trebui să intervină Inspectoratul Școlar, să nu lase școala să se transforme într-o tribună ridicolă de teorii care mai de care mai comice.

În final, dar nu în cele din urmă, am să-i amintesc pe politicieni, îndeosebi pe cei extremiști, care se hrănesc cu aceste idei. Pe ei și pe electoratul lor. Așa s-au născut Hitler, Stalin sau Putin. Din ignoranță și lipsa de educație. Zilele trecute, un fost ministru de finanțe (foarte slab, fie vorba între noi) îi spunea unui coleg de la UDMR că nu are voie să vorbească, fiindcă e ungur. Într-o țară cu adevărat democrată, respectivul ar fi fost a doua zi exclus din toate funcțiile. La noi, a doua a fost mângâiat pe creștet de partid, iar peste câteva zile a recidivat. Aceste făpturi ar trebui atent monitorizate și duse în afara legii. Sau la grădina zoologică, fiindcă acolo le este locul. Nu este admisibil ca într-o democrație, așa șubredă cum e ea, să promovăm discursuri ale urii rasiale sau religioase. Dacă tot avem tunelurile din Bucegi, eu zic să profităm și să oferim lumii energia unică. Contra cost, bineînțeles!