Ultimele bilete: Nikos Vertis aduce la Oradea cel mai mare show al anului

Mai sunt doar câteva zile până când Nikos Vertis va urca pe scena de la Arena Oradea, iar concertul se apropie rapid de sold out. Potrivit organizatorilor, mai multe sectoare sunt deja complet epuizate, iar ritmul actual de vânzare indică faptul că este foarte posibil ca în ziua evenimentului să nu mai existe bilete disponibile la intrare.

Cea mai mare producție montată vreodată în Arena Oradea

Concertul promite un spectacol rar întâlnit în România, cu cea mai mare scenă montată vreodată în Arena Oradea, un setup complex de lumini și ecrane LED și o producție gândită la nivelul marilor turnee internaționale.

Un punct central al show-ului va fi orchestra live formată din 24 de instrumentiști și dirijor, care va acompania artistul pe toată durata concertului, oferind publicului o experiență autentică, specifică marilor spectacole din Grecia.

Ultima șansă pentru bilete

Concertul atrage spectatori din întreaga regiune, iar interesul ridicat confirmă că evenimentul va fi unul dintre cele mai mari din această primăvară în Transilvania.

Cu doar câteva zile rămase și cu tot mai puține bilete disponibile, organizatorii transmit un mesaj clar: cei care vor să participe ar trebui să își asigure locul cât mai curând.

Biletele sunt disponibile exclusiv online, pe platforma livetickets.ro.