Sistemul SGR din România a devenit un model la nivel european şi internaţional

România a reuşit să construiască de la zero infrastructura Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), care a ajuns să fie un reper atât la nivel naţional, cât şi internaţional, a declarat miercuri Gemma Webb, CEO al RetuRo, în cadrul evenimentului Resource Recovery Summit 2026, informează Agerpres.

Ea a subliniat că sistemul are deja un impact semnificativ în economie şi în societate, după doar câţiva ani de funcţionare, a citat Agerpres. „În mai puţin de trei ani, am colectat peste nouă miliarde de ambalaje şi am valorificat sute de mii de tone de materiale”, a arătat Webb, precizând că rata de colectare a ajuns la 83% în 2025, iar majoritatea materialelor au fost reintroduse în circuitul economic, potrivit sursei menţionate anterior.

Potrivit acesteia, economia circulară nu se limitează la reciclare, ci conectează mai multe sectoare – de la industrie şi comerţ, până la protecţia mediului, spune Agerpres. Prin asigurarea unei surse locale de materii prime precum PET, aluminiu şi sticlă, sistemul a contribuit la reducerea dependenţei de importuri şi la susţinerea industriei româneşti, menţionează sursa citată anterior. „Deşeul a devenit resursă, iar această resursă a fost păstrată şi valorificată în România”, a explicat şefa RetuRo, citează Agerpres.

Webb a evidenţiat că succesul unui astfel de proiect depinde de existenţa unor politici publice solide şi a unui cadru legislativ stabil, a mai spus Agerpres. „Ambiţia nu este suficientă. Ai nevoie de reguli clare şi predictibile, pentru că nu poţi construi dacă acestea se schimbă permanent”, a spus ea, citează Agerpres, adăugând că această colaborare dintre autorităţi, industrie şi consumatori a fost esenţială pentru dezvoltarea sistemului,

În opinia sa, SGR a generat şi o schimbare de comportament la nivelul societăţii; românii au devenit mai atenţi la reciclare, iar efectele sunt vizibile în spaţiul public, subliniază Agerpres. „Nu mai vedem ambalaje aruncate pe străzi sau în natură”, a afirmat Webb, citată de Agerpres, subliniind că încrederea cetăţenilor a fost un factor-cheie în funcţionarea sistemului.

De asemenea, CEO-ul RetuRo a punctat că implementarea rapidă a proiectului a presupus adaptare continuă şi ajustări pe parcurs, spune Agerpres. „Am testat şi am rafinat constant sistemul, uneori chiar în timp real”, a spus aceasta, menţionează aceeaşi sursă citată anterior, arătând că provocările au fost transformate în oportunităţi.

Evenimentul Resource Recovery Summit 2026 este organizat de Guvernul României, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în parteneriat cu Asociaţia Green Revolution şi cu sprijinul Envipco şi RetuRo, potrivit Agerpres.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro