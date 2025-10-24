Bazar de toamnă

Daniel Săuca

E o toamnă nebun de frumoasă nu doar la Cluj, ci și la Zalău. Poștașul îți aduce ziarul de vineri, luni. Nu au oameni destui. Când pleacă unul în concediu, nu e cine îl înlocui. La hipermarket stai la coadă până îți vine acru. Nu au destui oameni. Pentru eficiență. Să stăm, totuși, liniștiți: „Bucureștenii și clujenii au o putere de cumpărare mai mare decât cea a locuitorilor din capitala Spaniei, Madrid. Potrivit datelor Eurostat, nivelul de trai din București și Cluj îl depășește și pe cel din orașe precum Milano sau Hamburg” (digi24.ro). Să ne mutăm cu toții la Cluj? Ei, e o toamnă nebun de frumoasă nu doar la Cluj, ci și la Zalău. Stai în trafic ca la Cluj. Prețurile, aproape ca la Cluj… Chiar așa, v-ați muta cu totul la Cluj?

Să ne întoarcem la subiectul săptămânii, cu citatul… sfârșitului de săptămână. „Bogdan Dima: La un moment dat, am numărat peste 20 de decizii ale Curții Constituționale în materia pensiilor de serviciu (nu doar ale magistraților). Unele sunt mai importante decât altele. Prima chestiune importantă este că, din start, spre deosebire de toate celelalte pensii de serviciu, doar regimul juridic al pensiilor de serviciu ale magistraților lato sensu a dobândit protecție constituțională prin interpretarea făcută de Curtea Constituțională. Practic, Curtea Constituțională a considerat că regimul juridic al pensiilor magistraților, fiind un element care ține de statutul magistraților, este o chestiune inerentă independenței personale a magistratului, deci parte din independența justiției, deci element al statului de drept. Or, pentru că Legea fundamentală protejează și garantează independența justiției și statul de drept, atunci și pensiile de serviciu au protecție constituțională. Ceea ce a însemnat că, odată ce au fost acordate prin lege (că nu Constituția în mod direct le recunoaște), aceste pensii au căpătat protecție constituțională și, prin simplă lege a Parlamentului, nu le mai poți retrage pentru viitor” (adevarul.ro). Adică, nu mai există nicio șansă?

