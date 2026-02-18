Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

Superb textul „Trufia jurnalistului” de Andrei Cornea din recentul număr al revistei „Dilema”. Nu e neapărat o polemică cu CTP, ci cu toți cei care scriu, vorbesc fără să fie „în chestie”. Evident, e greu de crezut așa ceva în privința CTP, dar… Andrei Cornea: „Departe, deci, ca Socrate, Platon, Aristotel să aibă trufia de a se crede zei. Dimpotrivă, modestia și convingerea că, oricât ar ști, totuși e foarte puțin, îi caracterizează. Zeul este singurul «înțelept»; omul, în cel mai bun caz, poate doar iubi înțelepciunea. În acest caz, el este un «filosof» (literal, «iubitor de înțelepciune»). Așa s-a născut filosofia, greu de distins pe vremea aceea – și mult timp după aceea – de știință” (dilema.ro). Un articol de citit.

„Consilierul prezidenţial Sorin Costreie are o viziune «uşor diferită» în privinţa propunerii premierului Ilie Bolojan ca absolvenţii de Medicină să aibă o perioadă în care să profeseze în România. El a subliniat că această propunere este greu de reglementat, având în vedere că România face parte din Uniunea Europeană, în care este prevăzută libera circulaţie, inclusiv la nivelul forţei de muncă” (news.ro). Oricum, „dau bine” declarații de acest fel. Și, vai, cât sunt de multe. În fiecare zi.

„Inflația continuă să se mențină la cote ridicate. Potrivit datelor INS, rata anuală a inflației înregistrată în ianuarie 2026 a fost de 9,6%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În spatele acestor procente se află un cumul de decizii politice din ultimii doi ani, ale căror efecte se resimt acum cu maximă intensitate asupra puterii de cumpărare. În opinia analistului Adrian Negrescu, principalele cauze care au generat scumpirile sunt legate de explozia prețurilor la energia electrică, respectiv majorările de pensii și salarii operate în anul electoral 2024” (adevarul.ro). Așa să fie, oare?