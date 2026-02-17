Anul 2025 în cifre

• 1 ianuarie

– Ţara noastră intră pe deplin în spaţiul Schengen.

• 25 ianuarie

– Piese din Tezaurul Dacic al României sunt furate de la muzeul Drents din Olanda. Autorităţile de la Bucureşti deschid un dosar penal pentru furt calificat.

• 7 februarie

– Green Tech International, grup care operează sonde geotermale şi o platformă pentru soluţii de energie geotermală, debutează la BVB.

• 10 februarie

– Preşedintele Klaus Iohannis îşi anunţă demisia.

• 12 februarie

– Ilie Bolojan este numit preşedinte interimar al ţării.

• 26 februarie

– Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este pus sub control judiciar, fiind acuzat de şase infracţiuni.

• 25 martie

– Romgaz şi OMV anunţă că au început forajul în perimetrul Neptun Deep, pentru exploatarea gazelor naturale existente în zonă.

• 3 aprilie

– Guvernul adoptă modificări ale Codului fiscal.

• 4 mai

– Are loc primul tur al alegerilor prezidenţiale, în care candidatul independent Nicuşor Dan a reuşit să îl depăşească pe Crin Antonescu, candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR.

• 5 mai

– Marcel Ciolacu demisionează din funcţia de prim-ministru.

– Elena Lasconi demisionează din funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România (USR), conducerea formaţiunii fiind preluată de primarul Timişoarei şi vicepreşedintele USR, Dominic Fritz.

• 18 mai

– Are loc al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, câştigat de Nicuşor Dan.

• 20 mai

– Marcel Colacu îşi anunţă retragerea din fruntea PSD, interimatul conducerii partidului fiind preluat de Sorin Grindeanu.

• 26 mai

– Noul preşedinte Nicuşor Dan este învestit în funcţie.

• 20 iunie

– Preşedintele Nicuşor Dan îl desemnează pe Ilie Bolojan drept premier.

• 23 iunie

– Este semnat acordul pentru constituirea unei coaliţii de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul Minorităţilor Naţionale. Este învestit noul guvern, condus de Ilie Bolojan.

• 1 iulie

– Este eliminată plafonarea preţurilor de pe piaţa energiei electrice.

• 7 iulie

– Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul fiscal-bugetar, măsurile incluzând creşterea cotei standard de TVA la 21%, introducerea unei cote reduse unice de 11% pentru alimente de bază şi alte produse esenţiale, majorarea accizelor la alcool, tutun şi carburanţi, taxarea suplimentară a dividendelor şi a profiturilor mari, precum şi introducerea CASS pentru pensiile ce depăşesc 3.000 de lei.

• 22 iulie

– Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă punerea în mişcare a acţiunii penale şi instituirea măsurii controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, împotriva lui Cristian Victor Popescu Piedone, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, acuzat de folosirea de informaţii confidenţiale în interesul unui operator economic.

• 25 iulie

– Pachetul de măsuri fiscale este promulgat de preşedintele Nicuşor Dan.

• 27 iulie

– Demisionează vicepremierul Dragoş Anastasiu, în urma unor dezvăluiri de presă privind implicarea sa într-un dosar ce ar fi vizat darea de mită, timp de opt ani, unei funcţionare ANAF.

• 1 august

– Intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale stabilit de Guvern.

• 5 august

– A încetat din viaţă Ion Iliescu, primul preşedinte ales al României după Revoluţia din 1989.

• 29 august

– Primăriile din ţară intră în grevă, în semn de protest faţă de concedierile masive anunţate de Guvern.

– BVB anunţă că va participa la capitalul social iniţial al noii burse din Republica Moldova cu o sumă echivalentă cu 400.000 de euro, dintr-un capital social iniţial estimat la 1,27 milioane de euro.

• 1 septembrie

– Premierul Ilie Bolojan prezintă al doilea pachet de măsuri fiscale asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

• 4 septembrie

– Guvernul aprobă un memorandum privind restructurarea pieţei de energie.

• 7 septembrie

– Parlamentul respinge moţiunile de cenzură consecutive depuse de Opoziţie împotriva guvernului Bolojan.

• 8 septembrie

– Are loc un protest al profesorilor: peste 30.000 de cadre didactice cer salarii decente şi investiţii în şcoli.

• 25 septembrie

– Executivul decide prelungirea plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază până în martie 2026.

• 1 octombrie

– Guvernul aprobă rectificarea bugetară.

• 20 octombrie

– Curtea Constituţională decide că legea prin care Guvernul urmărea reforma pensiilor speciale ale magistraţilor prin asumarea răspunderii parlamentare este neconstituţională.

– Oana Gheorghiu este numită prin decret prezidenţial în funcţia de vicepremier pentru reformă.

• 31 octombrie

– Preşedintele Nicuşor Dan trimite la CCR o sesizare de neconstituţionalitate privind iniţiativa de modificare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, retrimisă la promulgare după un nou ciclu legislativ.

• 12 noiembrie

– Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

• 24 noiembrie

– Consiliul Suprem de Apărare a Ţării aprobă noua strategie naţională de securitate şi proiectele care vor fi finanţate cu 16,68 miliarde euro din programul SAFE.

• 26 noiembrie

– Procurorii încep percheziţiile în dosarul Euroins, după doi ani de la falimentul companiei de asigurări.

– Acţiunile producătorului de mezeluri şi produse ”ready-meals” Cris-Tim Family Holding debutează la BVB, după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 454,35 milioane de lei.

• 28 noiembrie

– Ionuţ Moşteanu (USR) demisionează din funcţia de ministru al Apărării, pe fondul controverselor legate de studiile sale.

– Guvernul adoptă a doua rectificare bugetară din 2025.

• 2 decembrie

– Guvernul analizează amendamentele depuse la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi îşi asumă proiectul în Parlament.

– BNR anunţă că, la data de 30 noiembrie 2025, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) erau de 77.419 milioane de euro, faţă de 76.885 milioane euro la 31 octombrie 2025.

• 5 decembrie

– Guvernul aprobă un memorandum care redefinineşte rolul Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării guvernanţei corporative în companiile de stat şi validează lista primelor 17 întreprinderi supuse analizei în vederea restructurării. Sunt vizate mai multe companii din energie şi transporturi, printre care Electrocentrale Bucureşti, Oil Terminal, CFR SA, CFR Călători, Metrorex şi Tarom.

• 7 decembrie

– Liberalul Ciprian Ciucu este ales primar general al Capitalei.

• 15 decembrie

– BNR anunţă că, în perioada ianuarie-octombrie 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24.636 milioane euro, comparativ cu 23.644 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2024.

• 17 decembrie

– Guvernul decide că, până la 31 decembrie 2025, consiliile locale trebuie să aprobe hotărârile privind cotele de impozite şi taxe pentru 2026.

• 23 decembrie

– Guvernul adoptă ”Ordonanţa-trenuleţ”.

• 24 decembrie

– Guvernul extinde, printr-un memorandum, lista privind restructurarea companiilor de stat, fiind adăugate Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova.

• 29 decembrie

– Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a atins 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025, faţă de 125,72 miliarde de lei, respectiv 7,15% din PIB în aceeaşi perioadă din 2024.

• 31 decembrie

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la BVB, a urcat cu 46,2% în 2025, până la 24.438 de puncte, cea mai bună evoluţie din 2009 încoace.

– Indicele BET-TRN, ce reflectă atât evoluţia preţurilor acţiunilor din BET, cât şi reinvestirea dividendelor nete, a consemnat un avans de 54,2%.

– Titlurile Transgaz au avut un randament total de circa 185% anul trecut, cele ale Transelectrica – de 108%.

– Acţiunile Electrica s-au apreciat cu 101%.

– Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a încheiat anul cu un avans de 46,1%.

