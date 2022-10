15 ani în 1.500 și ceva de semne

Daniel Săuca

În această lună se împlinesc 15 ani de când scriu la „Magazin Sălăjean”. Mai ales la această rubrică. Am îmbătrânit scriind și la ziar. Nu e cazul să produc un „raport de activitate”. În urma editorialelor mele rămân și câteva cărți. „Dovada” că, poate, ceea ce am scris cândva a avut oleacă de importanță. Editorialul e un articol ce stă permanent sub semnul efemerului (totuși, nu ca știrea), a unei „actualități” ce te obligă, nu de puține ori, să repeți ceea ce ai afirmat în urmă cu un an sau cu zece. La noi, asta e sigur: nu se schimbă, în bine, mare lucru. Și, apoi, nu poți fi „critic”, acid, acru la nesfârșit, la fel cum nu dă bine să lauzi cu orice preț. După 15 ani, și după explozia social media, mă întreb ce valoare mai au opiniile exprimate în ziarele pe „stil vechi”. Câți cititori mai au editorialiștii, aici și aiurea? Mai e prețuit editorialul? Cu siguranță, mult mai puțin decât „știrile” cu accidente auto sau o „postare” cu dedicație pe fb. „Reinventarea” editorialului, ca gen publicistic prin care se exprimă opiniile celui care semnează sau a redacției pe o temă de actualitate, nu mai e posibilă pentru cei care cred că le știu pe toate. Și pentru cei care nu acceptă decât propria lor „opinie”. Asta nu înseamnă că trebuie să dispară cu totul. La fel, argumentația, moderația, spiritul civic. Comentariile, analizele pertinente, echilibrate. Oare cititorii ziarului „Magazin Sălăjean” ce (mai) așteaptă de la editorialele, textele mele? Chiar sunt curios.