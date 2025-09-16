Polițiștii rutieri sălăjeni anunță o săptămână plină de acțiuni și controale în trafic

Polițiștii rutieri sălăjeni se alătură și în acest an campaniei internaționale ROADPOL Safety Days, o inițiativă destinată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic. Obiectivul comun îl reprezintă ca ziua de 18 septembrie 2025 să devină o zi fără decese înregistrate în urma accidentelor rutiere. Campania va avea loc timp de o săptămână, în perioada 16 – 22 septembrie, iar polițiștii vor acționa pe șoselele din județ.

Acțiunea are în vedere protejarea participanților vulnerabili din trafic, iar dintre aceștia se numără copiii, pietonii, bicicliștii și sălăjenii utilizatori de trotinete electrice.

Polițiștii rutieri, sprijiniți de colegii din structurile de ordine publică, vor desfășura acțiuni pentru depistarea și sancționarea șoferilor care încalcă limita legală de viteză, pentru a combate comportamentul agresiv în trafic, pentru identificarea conducătorilor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, dar și pentru verificarea celor care folosesc telefonul mobil la volan.

Pe tot parcursul săptămânii, polițiștii rutieri vor organiza acțiuni de informare și controale în trafic, întâlniri cu copii din școli și grădinițe sălăjene, dar și activități de prevenție în zonele aglomerate din mediul urban.

Scopul principal al campaniei îl reprezintă conștientizarea riscurilor și promovarea unui comportament responsabil în trafic.