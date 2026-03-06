Un sălăjean a spălat bani prin programul Start-Up Nation

Prin rechizitoriul emis în dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj înregistrat sub nr. 403/203/P/2022, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.D.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată, prevăzută de art. 306 alin (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin (1) din Codul penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin (1) din Codul penal, spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019, totul cu aplicarea art. 38 alin (1) din Codul penal.

Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale a rezultat faptul că, în perioada 2017-2021, în mod repetat, acţionând ca administrator de fapt pentru şase societăți, a solicitat în numele acestora finanțări de la bugetul de stat în cadrul programului Start-Up Naţion, folosindu-se de un număr de 41 de înscrisuri pe care le-a falsificat în

prealabil. Prin aceste manopere, inculpatul a solicitat alocarea unei sume totale de 1.122.252 lei şi a obținut sub formă de ajutor de minimis suma totală de 522.252 lei nerambursabilă.

Totodată, subsecvent obținerii în mod nelegal a sumelor de bani alocate prin programul Start-Up Nation, inculpatul a falsificat o factură, creând aparența că aceasta ar reflecta operaţiuni reale, iar în baza facturii a transferat suma de 192.000 lei în contul unei societăţi pe care o controla, disimulând provenienţa ilicită a sumei respective, acțiune urmată de retragerea în numerar a banilor ce au făcut obiectul viramentului.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Sălaj, instanţa competentă material şi teritorial să judece cauza.

Precizăm faptul că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

M. S.

Share Whatsapp Email