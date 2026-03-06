Trafic restricționat parțial în cartierul zălăuan Dumbrava, odată cu demararea unor lucrări de reabilitare

Autoritățile locale din municipiul Zalău anunță restricționarea parțială a traficului rutier, odată cu începerea lucrărilor de reparații, ce vor avea loc în cartierul Dumbrava.

Potrivit Primăriei Zalău, începând de luni, 9 martie, echipele Societății Citadin vor interveni cu ample lucrări de reparații în cartierul zălăuan, pe strada Dumbrava, din zona Centrului de Transfuzii, pe strada Torentului, până la intersecția cu strada Tușer Teodor, cu coborâre până la intersecția cu strada Simion Bărnuțiu (Casa Armatei).

Vor fi realizate lucrări de configurare a trotuarelor, reabilitarea tramei stradale, precum și realizarea rețelei de canalizare pluvială și a rețelei de date.

În perioada execuției lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat parțial și va fi semnalizat corespunzător prin indicatoare rutiere, după cum mai transmit autoritățile.