Adăposturile de protecție civilă din județ: unde se află și cum le poți recunoaște

Conflictele internaționale din ultimele zile au readus în discuție subiectul privind adăposturile de protecție civilă în România. Deși nu există motive de panică, interesul cetățenilor este cât se poate de legitim în ceea ce privește siguranța în posibile situații de urgență.

Deși mulți sălăjeni probabil nici nu știau, la nivel județean există, la ora actuală, un număr de 17 adăposturi de protecție civilă, iar cele mai multe dintre acestea sunt în municipiul Zalău, atât publice, cât și private.

De asemenea, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj, în județ există și alte peste 13.500 de spații de adăpostire, compuse din subsoluri, galerii, tuneluri, grote și peșteri.

Cum recunoști un adăpost pe stradă?

Adăposturile de protecție civilă trebuie marcate cu semnul distinctiv național. Acesta este compus dintr-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu, amplasat atât pe ușile de acces, cât și pe peretele de la intrarea în încăpere. Pătratul portocaliu are latura de 25 cm, iar triunghiul albastru înscris are latura de 20 cm.

Unde sunt amplasate adăposturile

Potrivit informațiilor oficiale, două dintre adăposturile din Zalău se află la piața agroalimentară de pe strada Simion Oros, iar unul la Spitalul Județean.

Mai mult, în orașul Șimleu Silvaniei există un adăpost de protecție civilă pe strada Carpați. De asemenea, la poalele Măgurii mai există și alte 215 spații ce pot fi utilizate pentru adăpostire, inclusiv galeriile fabricii de vin spumant.

Și la Jibou sunt funcționale, la ora actuală, două astfel de adăposturi, unul la Judecătorie, iar altul pe strada 1 Decembrie 1918. Și aici există alte 185 de spații destinate acestui scop, asemenea orașului Șimleu. În Cehu Silvaniei, singurele locuri în care cetățenii se pot adăposti sunt subsoluri, galerii, tuneluri, grote și peșteri.

Situația autorizațiilor de protecție civilă emise în ultimii ani

La nivel județean, în ultimii ani, au fost emise patru astfel de autorizații, după cum urmează:

una în anul 2022;

două în anul 2023;

una în anul 2025, în vreme ce în anul 2024 nu a fost emisă nicio autorizație.

Verificări periodice

Autoritățile sălăjene transmiteau, în toamna anului trecut, că aceste spații de protecție civilă sunt marcate și verificate constant.

Adrese complete

Zalău str. Simion Bărnuţiu, nr. 67 (Spitalul Judeţean de Urgență Zalău)

Zalău str. Unirii, nr.19 (SC Boglar Rent SRL)

Zalău str. Simion Oros, nr.3 (SC Euro Activ SRL – Activ Plaza Mall)

Zalău str. Simion Oros nr. 5 (Piaţa agroalimentară)

Zalău Str. 22 decembrie 1989, nr.9 (Centru de boli rare)

Zalău str. Piaţa Unirii, nr.13 (SC Manager SRL Clădire de birouri)

Zalău b – dul. M Viteazu, nr.85 (Clădire de birouri – ITM)

Zalău str. Dumbrava, nr.1 (Grădiniţa nr.10)

Zalău Str. Sfânta Vineri nr. 10 B (Farmacie)

Zalău Str. Simion Bărnuţiu nr.23 B (SC Biolab SRL Cabinete medicale)

Zalău Str. Corneliu Coposu, nr.75D (SC SalZal Construct SRL – bloc de locuințe)

Zalău Str. Bistriței nr.7, Bl. B3

Zalău Str. Bistriței nr.7, Bl. B 7 sc. A

Zalău Str. Bistriței nr.7, Bl. B 7 sc. B

Șimleu Silvaniei str. Carpaţi, nr.5 (Centru de servicii sociale „Filantropia”)

Jibou str.1 Mai., nr.8 (Judecătoria şi Parchetul Jibou)

Jibou str. 1 Decembrie 1918, nr.6 (Banca BRD – GSG)