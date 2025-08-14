Scutire de CASS pentru persoanele cu handicap, în funcție de venitul total

Noi clarificări cu privire la achitarea contribuției de asigurări sociale de sănătate au fost transmise pentru pensionarii cu handicap. Sălăjenii care beneficiază de indemnizație de handicap nu vor avea de achitat CASS pentru acest tip de venit, potrivit informațiilor oficiale.

Având în vedere prevederile fiscal-bugetare și ale Codului fiscal, această scutire de la plată este aplicată doar sumelor obținute în baza Legii nr. 448/2006, mai exact această indemnizație.

Cu toate acestea, în situația în care pensia acestor persoane depășește plafonul de 3.000 de lei, diferența care trece peste acest prag va fi impozitată cu 10% pentru CASS, în urma măsurilor.