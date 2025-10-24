O treime dintre incendiile din Sălaj, provocate de scurtcircuite electrice

În orice moment al zilei, în fiecare locuință, un incendiu poate izbucni din motive care, de cele mai multe ori, par banale pentru mulți sălăjeni.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, statisticile arată că, în primele nouă luni ale acestui an, aproximativ 30% dintre incendiile înregistrate în locuințe din județ au avut drept cauză probabilă producerea efectului termic sau scurtcircuitului electric.

Aceste evenimente pot fi prevenite prin utilizarea corectă a instalațiilor și aparatelor electrice, verificarea periodică a acestora și respectarea unui set de măsuri de siguranță, precum evitarea utilizării instalațiilor sau aparatelor electrice defecte ori improvizate, cu conductori neizolați, prize sau întrerupătoare defecte. Mai mult, autoritățile recomandă execuția sau modificarea instalațiilor electrice doar cu personal autorizat.

Salvatorii trag un semnal de alarmă privind alimentarea simultană a mai multor consumatori electrici din același prelungitor sau priză, deoarece conductorii se pot încălzi, izolația se poate topi, iar rezultatul poate duce la un scurtcircuit urmat de un incendiu.

În ceea ce privește dispozitivele des utilizate de sălăjeni, precum fierul de călcat, reșoul sau radiatorul electric, acestea nu trebuie ținute sub tensiune, iar în perioade îndelungate de timp, este recomandată decuplarea echipamentelor electrice în lipsa persoanelor din locuință.

„Protejează-ți locuința instalând detectoare de fum – dispozitive care pot salva vieți, semnalând rapid prezența fumului sau a temperaturilor anormale”, au transmis reprezentanții ISU Sălaj.