Dezastrul de lângă Pusta și groapa uriașă

Unul dintre subiectele analizate la ședința Comisiei de Dialog Social, desfășurată zilele trecute la sediul Instituției Prefectului Sălaj, s-a referit la problemele de mediu din Sălaj, situația foselor septice și starea stațiilor de epurare și tratare a apei. O problemă prezentată de reprezentanții Gărzii de Mediu prezenți la ședință a fost situația de lângă satul Pusta. Un adevărat depozit de anvelope uzate, resturi de mașini, uleiuri uzate și alte deșeuri au fost descoperite cu ajutorul dronelor din dotarea Gărzii de Mediu. „Acolo a fost un dezastru, am primit foarte multe sesizări. Gândiți-vă că un localnic a vrut să sape o groapă uriașă în care să arunce toate acele anvelope și resturi de mașini, iar apoi să le incendieze. Am acționat împreună cu autoritățile, am dat zeci de amenzi. Probleme sunt și în alte locuri. La Păușa s-a acționat, s-a curățat locul cu probleme, dar în două-trei săptămâni e la fel”, a declarat comisarul de mediu Adeluța Riza. Desigur, astfel de probleme au fost descoperite în comunitățile vulnerabile, acolo unde educația este inexistentă și unde comportamentul lasă de dorit, unde situația se va agrava dacă statul nu va înțelege că intervențiile trebuie să fie prompte și permanente.

