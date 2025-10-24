Orientare în carieră cu sens și sprijin pentru zeci de liceeni de la Șimleu Silvaniei

Orientarea în carieră este o etapă foarte importantă și, nu de puține ori, stresantă pentru mulți liceeni. Fiecare tânăr al acestei generații visează la un viitor profesional de succes, iar această generație este, cu siguranță, cea mai norocoasă de până acum. În zilele noastre, accesul la orice informație este la doar un click distanță, iar tinerii au posibilitatea de a descoperi și de a se informa despre alternativele de viitor privind studiile academice și orientarea spre un loc de muncă așa cum îl visează.

Orientarea în carieră a tinerei generații

Cu toate acestea însă, tinerii se lovesc uneori de impedimente, iar alegerea unei facultăți potrivite poate fi influențată de o serie de factori, precum efectul de turmă, presiunile familiei sau alegerea unei facultăți pentru că așa o face fiecare în parte, fără a fi luate în considerare, în multe dintre situații, pasiunile, ideile și perspectivele de viitor. Când spun că tinerii acestor zile sunt cei mai norocoși, îmi susțin ideea prin faptul că au alături și profesori implicați în această etapă atât de importantă. În urmă cu mulți ani se vorbea mult mai puțin sau aproape deloc despre orientarea în carieră a copiilor și tinerilor, iar efectele se resimt odată cu trecerea anilor.

Zeci de elevi, parte din proiect

Zeci de liceeni de la Șimleu Silvaniei au parte de un proiect destinat în acest sens. Asociația EDU Global din Șimleu continuă seria de activități derulate la poalele Măgurii. Nu doar taberele de vară au fost un real succes pentru comunitatea de tineri din Șimleu, ci și proiectul intitulat „Viitorul meu – Carieră cu sens și încredere”, care aduce un plus de susținere în pașii tinerilor spre a se orienta pentru un viitor profesional așa cum și-l doresc.

Echipa de implementare este formată din patru profesoare ale mai multor unități de învățământ din Șimleu Silvaniei, iar tinerii sunt ghidați și au parte de o mulțime de ateliere de orientare în carieră, dezvoltare a competențelor soft skills și vizite educaționale.

12 săptămâni pline de activități

Timp de 12 săptămâni sunt prevăzute o mulțime de astfel de întâlniri, care, de altfel, au început, iar la una dintre acestea, care a avut loc joi, 23 octombrie, am luat parte și am descoperit interesul atât de mare al unui număr impresionant de liceeni de a afla povești de carieră, detalii despre facultăți și posibilități de dezvoltare personală. Aceste generații de liceeni sunt mature, curioase și determinate să-și creeze o cale pentru a reuși. Alături de profesoarele lor, aceștia iau parte săptămânal la toate activitățile programate în proiect, ce implică și deplasări la universități și în companii din județ, pentru a descoperi informații și detalii din piața muncii.

Încă din 9 octombrie și până în 12 decembrie, tinerii au ocazia de a descoperi o mulțime de informații ce vor contribui la conturarea unor idei în ceea ce privește viitorul profesional.

Și cum vorba „Omul sfințește locul” e cât se poate de reală și valabilă aici, echipa de implementare este formată din prof. consilier școlar Bîrsan Camelia, de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, prof. consilier școlar Pop Ramona Maria, de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, prof. Brăban Alina și prof. Vig Judit. De asemenea, partenerii acestui proiect sunt CNSB Șimleu Silvaniei, CTIM Șimleu Silvaniei, CJRAE Sălaj, iar finanțarea este asigurată de Primăria orașului Șimleu Silvaniei. Toate întâlnirile au loc la Complexul Măgura din oraș, unde un spațiu modern a fost inaugurat, destinat unor astfel de activități importante pentru comunitate.