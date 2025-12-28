Pe când o revenire la normal în cazul contractelor part-time?

De câțiva ani de zile avem parte de ,,ordonanță trenuleț” la fiecare sfârșit de an, ordonanță care ne aduce noi și noi impozite și taxe începând cu anul care urmează sau prorogă aplicarea unor legi prin care se acordă drepturi legiferate, cum ar fi de exemplu indexarea pensiilor, în schimb lasă o anomalie financiar-economică să se perpetueze an de an, anume impozitarea contractelor part-time la nivelul unui contract minim full-time. România este singura țară din U.E. care taxează contractele part-time ca și cele full-time, suntem unicat, motivul declarat fiind acela că se încearcă eliminarea muncii subdeclarate. Cu alte cuvinte, statul se declară ca fiind incapabil să elimine munca subdeclarată, ca atare tragem concluzia că nici cea la ,,negru” nu poate fi eliminată sau, cel puțin, redusă. Ca atare, ce s-a gândit statul?, ia să introducem noi o anomalie și să-i pedepsim pe cei care angajează personal part-time și să-i impozităm ca și cum ar fi la muncă 8 ore/zi. Rezultatul? Ori au fost dați afară angajații cu contract part-time, ori s-a trecut la muncă ,,la negru”. Este mai bine așa? Economia funcționează după legile ei obiective, nu după cum vor niște funcționari care își storc creierii cum să mai introducă o taxă sau impozit în plus, chiar dacă astfel introduc distorsiuni pe piața muncii, cum este în acest caz. Iată care este situația în U.E. în ceea ce privește impozitarea contractelor part-time:

În țările occidentale:

Țara Contribuții part-time Germania Proporțional cu salariul Franța Proporțional Spania Proporțional Olanda Proporțional Italia Proporțional + praguri

În țările scandinave, renumite pentru protecția socială practicată, contribuțiile sociale sunt de asemenea proporționale cu timpul lucrat, nu se aplică la contracte full-time.

Țara Bază contribuții part-time Suedia Proporțional Danemarca Proporțional Norvegia Proporțional Finlanda Proporțional

În țările din Europa de est:

Țara Bază contribuții part-time Polonia Proporțional Cehia Proporțional + prag pentru contribuția la sănătate Slovacia Proporțional Ungaria Proporțional + taxă fixă pentru contribuția la sănătate dacă contribuabilul nu are altă asigurare Bulgaria Proporțional Croația Proporțional România ❌ Salariu minim full-time

După cum se vede, suntem unicat! Contribuțiiile pentru contractele part-time la nivelul unui contract full-time minim, cu unele excepții (studenți, pensionari, salariați cu mai multe contracte part-time, persoane cu dizabilități), au fost introduse prin OG 16/2022 cu aplicare de la 01.08.2022. Iată, au trecut 3 ani și jumătate și nu am corectat această anomalie, deși la fiecare sfârșit de an modificăm Codul fiscal. Oare nu ar fi timpul să ,,intrăm” și noi în U.E. cu această chestiune a contractelor part-time? Sau, cine știe, poate vrem să fim și noi unici într-un domeniu!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro