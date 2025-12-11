Cadastrare finalizată în comunele Rus și Lozna

Comunele Lozna și Rus au marcat, în această săptămână, un moment important pentru dezvoltarea lor administrativă și pentru creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor: finalizarea lucrărilor de cadastrare gratuită, derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, lucrări finanțate din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare. La evenimente au participat prefectul județului – Cristian Claudiu Bîrsan, subprefecții Dari Toma și Alexandru Dorin Pura, precum și conducerea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, prin directorul Sergiu Panie alături de echipa sa. Au mai fost prezenți prestatorii de servicii de cadastru, primarii comunelor Lozna și Rus, Alin Pocol si Aurelian Cozma, și echipele acestora.

Cadastrarea gratuită înseamnă siguranță juridică pentru proprietari, acces mai facil la programe de finanțare, o administrare eficientă a teritoriului și, pe termen lung, o dezvoltare locală predictibilă. Investițiile realizate cu sprijinul fondurilor europene permit modernizarea sistemului național de evidență a proprietăților, reduc birocrația și sporesc transparența actului administrativ.