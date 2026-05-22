O sălăjeancă de 49 de ani, depistată cu alcoolemie mare la volan în plină noapte

O sălăjeancă a fost prinsă la volan în plină noapte, într-o stare puternică de ebrietate, la granița dintre județele Sălaj și Satu Mare, în data de 20 mai.

Polițiștii din județul vecin, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu între localitățile Supuru de Sus și Bobota, au oprit pentru control, în jurul orei 2.40, un autoturism la volanul căruia se afla șoferița din Sălaj, în vârstă de 49 de ani.

Oamenii legii au testat-o cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, semn că aceasta consumase serios alcool înainte de a face acest pas și de a conduce pe drumurile publice.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, potrivit autorităților.