Lotul Chiribiș–Biharia de pe A3 prinde viteză. Sălăjenii, mai aproape de graniță pe autostradă

Noi vești promițătoare sosesc de pe șantierele Autostrăzii Transilvania. Stadiul fizic de execuție pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș–Biharia a ajuns deja la 14%, în mai puțin de două luni, conform programului de lucrări.

Pe tronsonul autorizat, cu lungimea de 8,5 kilometri, sunt desfășurate lucrări la structuri și terasamente, iar mobilizarea este una semnificativă. Aproximativ 200 de angajați sunt angrenați în teren, dar și 223 de autovehicule, utilaje și echipamente. Cu atât mai mult, lucrările sunt desfășurate de Asocierea de constructori români Precon Transilvania – Citadina 98.

Echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere verifică lucrările care se desfășoară în aceste zile:

Structura 52: s-a finalizat execuția piloților, a fundațiilor și a elevațiilor, fiind în pregătire faza de montare a grinzilor.

Structura 51: sunt în desfășurare lucrările de cofrare, armare și turnare a betonului pentru elevații.

Structurile 50 și 49: lucrări la fundațiile infrastructurii.

„La partea de terasamente, activitățile s-au concentrat pe consolidarea rambleelor, stabilizarea terenului de fundare și așternerea straturilor de material îmbunătățit. Pe sectoarele unde aceste etape au fost finalizate, sunt în curs pregătirile pentru începerea așternerii stratului de fundație din balast. În paralel, avansează și lucrările pentru relocarea DN19E, unde s-au executat defrișările, săpăturile până la atingerea cotei de fundare, îmbunătățirea terenului de fundare și așternerea succesivă a straturilor de material îmbunătățit cu liant. Execuția se desfășoară în condiții de calitate conform standardelor tehnice aplicabile, asigurând continuitatea și coerența lucrărilor pe întreg tronsonul autorizat”, transmite Compania Națională de Investiții Rutiere.

Subsecțiunea 3C2 Chiribiș–Biharia are o lungime de 28,5 kilometri, iar termenul de execuție este de 18 luni.

Finalizarea acestui lot, parte din Autostrada Transilvania, va permite circulația șoferilor fără întrerupere de la Nușfalău la Borș II. Astfel, sălăjenii vor putea conduce neîntrerupt pe autostradă 74 de kilometri, de la Nușfalău la vama cu statul maghiar și invers.