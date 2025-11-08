Evaziune fiscală la nunți și botezuri

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Din cercetări a reieșit că, un bărbat, administrator al unei societăți comerciale, ar fi desfășurat activități de prestări servicii în domeniul HoReCa, constatându-se faptul că acesta nu ar fi evidențiat în actele contabile, ori în alte documente legale, toate operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului datorat statului. În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe documente contabile, înscrisuri și dispozitive informatice.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic Sălaj și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în vederea documentării întregii activități infracționale a persoanei cercetate în cauză.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

M. S.