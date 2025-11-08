Loc amenajat pentru aterizarea elicopterului SMURD lângă Spitalul Județean din Zalău

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a declarat că heliportul Spitalului Județean de Urgență din Zalău rămâne un proiect deosebit de important, dar va putea fi realizat numai după încheierea programului investițional privind eficientizarea energetică a unității spitalicești.

Vestea bună este că pentru aterizarea aeronavei a fost amenajat un loc în apropierea Unității Militare, peste drum de spital. Accesul este deosebit de ușor, iar timpul pentru transportul pacienților este unul foarte redus. Heliportul rămâne o prioritate, investiția urmând să fie realizată de îndată ce situația o va permite.