Deși salariul minim va crește de la 1 iulie, pensiile rămân înghețate

Se pare că salariul minim va crește de la 1 iulie 2026, dar pensiile vor rămâne în continuare înghețate la nivelul 01.09.2024. Asta înseamnă, cu alte cuvinte, că salariații vor primi o majorare de venit de la 1 iulie, pentru că majorarea salariului minim presupune o majorare în cascadă și pentru celelalte salarii, practic se va mări pentru toți, așa cum este și normal, deoarece va avea loc o translatare proporțională, în cele mai multe cazuri, a grilei de salarizare. Este normală această translatare, deoarece dacă salariul minim crește, următorul salariat din grilă va dori și acesta o creștere, altfel ar fi și el la salariul minim, ceea ce înainte de majorare nu se întâmpla. O dată cu creșterea veniturilor vor crește și prețurile, o dată prin presiunea veniturilor crescute, apoi prin creșterea costurilor pe produse. Și uite așa, pensionarii sunt lăsați, din nou, în urmă. Făcând un istoric al cheltuielilor cu pensiile, observăm următoarele:

1. – pensiile au fost indexate ultima dată în 2024, dar cu inflația din 2022 de 13,8%, fără creșterea de 50% din creșterea salariului mediu pe economie, așa cum spune legea. Așadar, inflația din 2023-2025 nu s-a mai indexat, iar de cei 50% din creșterea salariului mediu nici nu se mai vorbește. O mențiune: creșterile din septembrie 2024 nu au fost din indexare, ci din recalculare, de fapt nici nu a crescut pensia la toți pensionarii, așa cum o face o indexare.

2. – creșterea fondului de pensii din septembrie 2024 a fost în realitate de 22%, cifra vehiculată, intenționat, de 40% se referea la cumularea indexării de 13,8% de la 01.01.2024 cu recalcularea din septembrie 2024, recalculare care nu este indexare!

3. – cheltuielile cu pensiile pe 2024, fără recalculare, ar fi fost undeva pe la 126,09 miliarde lei (110,8 miliarde în 2023 indexate cu 13,8% de la 01.01.2024), iar în 2025 cheltuielile cu pensiile au fost undeva pe la 154,06 miliarde lei. Deci, o creștere de 22,2%. Asta a fost influența recalculărilor de la 01.09.2024.

4. – inflația pentru perioada 2023-2025 a fost de 25,69% (2023 – 10,4%, 2024 – 5,59%, 2025 – 9,7%), perioadă care nu a fost indexată deloc la pensii. Recalcularea a adus 22,2%, așadar nu acoperă nici măcar inflația, să nu mai vorbim că nu toți pensionarii au beneficiat de recalculare.

5. – în aceeași perioadă, 2023 – 2025, salariul minim a crescut de la 3.000 lei la 4.050 lei, adică cu 35%, iar de la 01.07.2026 se prevede iar o creștere, dar pentru pensionari nu mai este spațiu fiscal!

6. – în aceeași perioadă, 2023 – 2025, salariul mediu net a crescut de la 4.200 – 4.500 lei, la 5.914 lei, adică cu peste 31%, va crește și de la 01.07.2025 o dată cu creșterea salariului minim, dar pentru pensionari?

7. – coșul minim pentru 1 persoană a crescut de la 3.200 lei în 2023 la 4.200 lei în 2025, o creștere de 31,25%, chiar și pentru pensionari, de această dată!

Concluzia este una foarte clară: dacă toate veniturile salariale vor crește de la 01.07.2026, este obligatoriu, de bun simț, ca și pensiile să se ,,dezghețe”, altfel îi condamnăm pe părinții și bunicii noștri la o bătrânețe din ce în ce mai grea, asta după o viață de muncă!

Alexandru Tamba

