Vaccinarea în primul an de viață, deficitară în România. Sălajul, peste media națională

România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de vaccinare din ultimele decenii. Un număr tot mai mare de copii nu beneficiază de protecția conferită de vaccinare, ceea ce a contribuit la scăderea ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua, administrată la vârsta de cinci ani.

Cele mai recente date arată că pentru prima doză, rata de acceptare este de 47,4%. Principalele cauze invocate vizează sursele informaționale deficitare, dezinformarea din social media, dar și o serie de bariere precum birocrația, lipsa resurselor materiale sau desființarea vaccinărilor în unitățile de învățământ, potrivit datelor publicate de Salvați Copiii România.

„Campioni” la rujeolă

La nivel european, începând cu luna februarie 2024 și până la 31 ianuarie 2025, numărul persoanelor diagnosticate cu rujeolă a depășit 32.000, iar dintre acestea, 27.568 proveneau din România.

Acoperirea vaccinală națională indică următoarea situație:

• BCG: 93,5%,

• Hep B (3 doze): 55,0%,

• DTPa – împotriva difteriei, tetanosului și pertussisului acelular (3 doze): 55,0%,

• VPI – vaccinul polio inactivat (3 doze): 55,0%,

• Hib (3 doze): 55,0%,

• Pneumococic (3 doze): 54,0%,

• ROR (1 doză): 47,4%.

Mobilizare în rândul sălăjenilor

La nivel județean, situația diferă. În Sălaj, cele mai recente rapoarte ale Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) arată rate de vaccinare peste media națională, astfel:

• BCG la 12 luni: 98,5%,

• Hep B la 12 luni (4 doze): 63%,

• DTPa la 12 luni (3 doze): 79,5%,

• VPI (3 doze): 79,5%,

• Hib (3 doze): 79,5%,

• Pneumococic (3 doze): 79,5%,

• ROR (1 doză): 81,9%.

La nivel național, toate valorile rămân însă sub ținta de 95% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Conform concluziilor celei de-a XIV-a reuniuni a Comisiei Regionale de Verificare a Eliminării Rujeolei și Rubeolei (RVC, septembrie 2025), România se numără printre cele 13 țări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație, fără întrerupere.

Societate împânzită de antivacciniști

Din nefericire, vaccinarea este pusă tot mai des sub semnul întrebării în societatea românească, mai ales după perioada pandemiei de COVID-19. În ultimii ani, discursul antivaccinist a fost amplificat inclusiv în spațiul politic, iar rețelele de socializare sunt intens împânzite de fel de fel de persoane ce alimentează neîncrederea în ceea ce privește siguranța și beneficiile imunizării.

