Necoroborarea actelor normative poate duce la situații care de fapt nu exprimă voința legiuitorului, mai mult, creează probleme serioase celor cărora li se adresează. Despre ce este vorba? HG 284/2025, în vigoare din 25 martie 2025, modifică HG 656/1997, astfel că până la data de 24 septembrie 2026 toți contribuabilii care au cod CAEN sunt obligați să treacă pe la ONRC pentru actualizarea respectivelor coduri:

,,Art. 51.

.(2) Actualizarea codurilor CAEN se realizează treptat, în acest scop fiind stabilită o perioadă de implementare de 18 luni, care curge de la data intrării în vigoare a unei versiuni CAEN actualizate.

(3) În perioada de implementare prevăzută la alin. (2), utilizarea codurilor CAEN în alte scopuri decât cel statistic, potrivit art. 4 alin. (2), este valabilă atât în versiunea CAEN actualizată, cât şi în versiunea CAEN precedentă.”

Iată ce prevede proiectul de lege al guvenului în legătură cu majorarea capitalului social:

,,Art. VI. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, capitalul social al societăților cu răspundere limitată este de minimum 8000 lei. (2) Societățile cu răspundere limitată înregistrate în registrul comerțului îşi vor majora capitalul social la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) În cazul în care societatea cu răspundere limitată nu şi-a completat capitalul social în termenul prevăzut la alin. (2), la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a 9 Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va pronunța dizolvarea societății.”

Așadar, dacă legea privind pachetul 2 fiscal va trece în forma prezentată, îneamnă că până la data de 24 septembrie 2026 toate companiile cu capital social mai mic de 8.000 lei va trebui să-și majoreze capitalul. De ce? Pentru că legea pusă în dezbatere prevede că toate firmele cu capital social mai mic de 8.000 lei sunt obligate să-l majoreze la prima mențiune pe care o face la ONRC, indiferent de tipul mențiunii, dar nu mai târziu de 2 ani, ori până la 24 septembrie firmele sunt obligate să facă mențiunea privind noile coduri CAEN. Așadar, termenul de majorare a capitalului social va fi de aproximativ 1 an! Asta rezultă din coroborarea celor 2 acte normative.

În ceea ce privește limita stabilită la 8.000 lei, aceasta nu are niciun fel de relevanță în ceea ce privește șansa statului de a-și recupera eventuale debite de la respectivele firme dacă acestea ajung în insolvență, deoarece insolvența înseamnă incapacitatea de a-și plăti obligațiile, ori indiferent cât este de mare capitalul social acesta a fost ,,pierdut”, altfel nu ar fi ajuns în situația de incapacitate de plată. De altfel, capitalul social se cheltuiește chiar la începerea activității unei firme, acesta este și rolul capitalului social, să fie sursa financiară de debut a activităților companiilor. În schimb, această modificare va produce mult disconfort, va inhiba activitatea micilor afaceri, dar va crea și o supraaglomerare la filialele județene ale ONRC.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro