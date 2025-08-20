Misiune inedită la Marca. Un cal a fost salvat dintr-o fântână

Pompierii din Nușfalău au luat parte la o misiune inedită marți după-amiază. Intervenția a necesitat multă răbdare, efort fizic, iar dorința de a salva o viață a făcut diferența.

Un cal a căzut într-o fântână din localitatea Marca, iar la fața locului a intervenit un echipaj cu o autospecială de stingere. Situația a fost una dificilă, întrucât animalul era blocat la o adâncime de aproximativ șase metri. Mai mult, spațiul îngust, dar și apa din fântână, ce depășea un metru, au îngreunat intervenția salvatorilor ajunși la fața locului.

Nimic din toate acestea nu i-a oprit însă. Timp de cinci ore, pompierii, sprijiniți de localnici și angajați ai primăriei, au depus toate eforturile pentru a salva animalul. Mai mult, autoritățile locale au pus la dispoziție un buldoexcavator pentru a facilita extragerea calului, ce cântărea peste 350 de kilograme.

În final, după multă muncă, perseverență și efort susținut, pompierii au reușit să scoată calul în siguranță și să îl predea teafăr proprietarului.