Cosmetice, jucării periculoase și produse neconforme, în vizorul autorităților

Peste 3.000 de alerte pentru produse neconforme au fost emise de la începutul anului și până în prezent. Cele mai multe nereguli au fost identificate în rândul produselor cosmetice, ce reprezintă peste 40% din total, jucării, în 13,6% dintre cazuri, dar și aparate și echipamente electrice, în 11% dintre situații. Mai mult, printre categoriile vizate se mai numără haine, echipamente sportive și produse destinate îngrijirii copiilor, potrivit InfoCons.

În urma verificărilor se arată că aceste produse pot avea numeroase riscuri, de la cele chimice și pericole de leziuni, până la șocuri electrice, asfixiere sau chiar incendii.

Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție produsele pe care le achiziționează, mai ales în perioadele de reduceri masive precum Black Friday, pentru a evita posibile pericole.