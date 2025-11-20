Biletele de tren se scumpesc. Cât va costa o călătorie de la Zalău la Jibou?

Biletele de tren vor costa mai mult începând din 14 decembrie, iar călătorii vor achita cu aproape 10% mai mult pentru călătoriile cu aceste mijloace de transport, potrivit datelor Autorității pentru Reformă Feroviară.

În acest an, costurile au suferit o altă majorare în vară, la sfârșitul lunii iulie, iar în ultima lună a anului precedent, prețurile au avut parte de o altă creștere, odată cu inflația. Majorarea din acest an a avut loc odată cu creșterea TVA-ului de la 19 la 21%, iar cea de acum va fi aplicată ca urmare a inflației și a modificărilor fiscale.

Potrivit CFR Călători, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este intituția care are, prin lege, atribuția de a modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de rata inflației și care se aplică tuturor transportatorilor feroviari de călători din România.

Modificarea tarifelor la calătoria cu trenul se actualizează anual de către ARF, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie 2025.

Cât ar urma să coste o călătorie de la Zalău la Jibou?

În prezent, o călătorie pe ruta Zalău Nord – Jibou costă 6,50 lei, pentru un adult la clasa a doua. În urma actualizării tarifelor aplicate de la jumătatea lunii viitoare, călătorii ar urma să plătească aproximativ 7,14 lei, având în vedere majorarea de 9,88%.

În cifre, biletul de tren va costa mai mult cu aproximativ 0,64 lei.