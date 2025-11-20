Două cazuri de înșelăciune online, raportate în Sălaj. Victimele au pierdut sume mari de bani

În ultima perioadă, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au fost semnalate cazuri de fraudă în mediul online, atât prin crearea de conturi false pe aplicații de mesagerie, cât și prin inducerea în eroare a utilizatorilor de platforme de vânzări. Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia și numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit.

Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind și, sub pretextul unei urgențe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei. Acest tip de fraudă se bazează pe încrederea dintre prieteni și familie.

De asemenea, sunt frecvente și tentativele de fraudă prin intermediul platformelor de anunțuri, iar metodele întâlnite includ:

Phishing, unde infractorii se prezintă drept cumpărători și trimit vânzătorului link-uri false care imită platformele reale, cerând introducerea datelor cardului bancar,

Cereri de plată în avans, în special la achiziționarea de produse de la persoane necunoscute,

Mesaje cu link-uri suspecte, trimise în afara platformei de vânzare, prin aplicații de mesagerie.

Două cazuri raportate doar miercuri

Un caz recent de înșelăciune a fost sesizat de un bărbat de 40 de ani. La data de 19 noiembrie, în polițiștii zălăuani au fost sesizați prin plângere de către acesta cu privire la faptul că, în data de 15 noiembrie, a vizualizat pe un site, un anunț privind vânzarea unui autoturism. În momentul în care acesta a contactat firma respectivă, o persoană necunoscută i-ar fi solicitat să trimită un avans de 1.780 de euro, lucru pe care l-a și făcut, urmând ca ulterior să achite diferența. Două zile mai târziu, bărbatul a încercat să contacteze din nou societatea comercială, însă până în prezent nu a reușit, iar anunțul respectiv a fost șters.

Cercetările în cauză sunt continuate de către polițiști, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune.

Un alt caz le-a fost raportat în aceeași zi polițiștilor din Șimleu Silvaniei de un bistrițean de 35 de ani, cu privire la faptul că, la aceeași dată, ar fi fost contactat de către un bărbat, prin intermediul unei rețele de socializare, solicitându-i să efectueze două transferuri bancare, cu titlu de împrumut, unul în valoare de 2.600 de lei și un altul de 10.000 de lei.

Ulterior, bărbatul de 35 de ani ar fi fost contactat telefonic de către celălalt bărbat, acesta informându-l că a fost indus în eroare de către persoane necunoscute, care operează contul său de pe rețeaua de socializare.

Polițiștii au întocmit în cauză un dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune.